США отвергли предложение РФ «обнулить» дипломатический конфликт, сказал Сергей Лавров

По словам главы МИДа, Москва выступила с таким предложением после инаугурации Джо Байдена. Лавров заявил, что готов переговорить со своим коллегой Энтони Блинкеном в Рейкьявике в мае, передает РИА Новости.
2021-04-28T08:01:44+03:00
2021-04-28T08:35:29+03:00
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08:01, 28 апреля 2021
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