Во втором полуфинале футбольной Лиги Чемпионов сыграют Пари-Сен-Жермен и Манчестер Сити

Пари–Сен-Жермен оставил Лигу без действующего победителя – Баварии, причем сделал это вполне уверенно. Грамотная игра на контратаках позволила тренеру Маурицио Почеттино использовать лучшие качества своего нападения и прежде всего – скорость и быстроту принятия решений Киллиана Мбаппе.

Он, кстати, вполне может побороться за титул лучшего бомбардира. Сейчас у француза 8 голов, на два меньше, чем у Эрлинга Холланда, но его Боруссия уже вылетела, а у Мбаппе по меньшей мере две игры в запасе.

Статистика за Сити, который является единственной непобежденной командой в этом сезоне. Англичане пропусили всего три мяча, тогда как ПСЖ – 11. Кроме того, парижане пока ни разу не побеждали Сити. Тренерский счет тоже в пользу островитян Команды Хосепа Гвардиолы выиграли у руководимых Почеттино 10 матчей, а уступали только трижды.

Полуфинальный матч Лиги Чемпионов между Пари-Сен-Жермен и Манчестер Сити начнется в 22 часа. Трансляция на канале Матч ТВ.