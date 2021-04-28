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07:06, 28 апреля 2021

В Минске сегодня должно состояться очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе

В рамках него, в частности, могут подписать соглашение о временном перемирии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что очень рассчитывает на то, что соглашение будет действовать в период пасхальных праздников. По его словам, это необходимо, чтобы люди могли спокойно без выстрелов и смертей провести это время.

Вместе с тем руководство непризнанных Луганской и Донецкой республик отмечали, что Киеву следует придерживаться ранее заключенного бессрочного перемирия, а не настаивать на новом.

В свою очередь глава киевской делегации Леонид Кравчук говорил, что ни он, ни другие представители украинской делегации не будут ездить в Минск на переговоры по вопросу об урегулирования конфликта в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос ситуации в непризнанных республиках в любом месте. Что касается руководства спорных территорий, с ними глава Киева вести переговоры отказался.

В Кремле ранее сообщили, что предпринимают усилия для урегулирования ситуации в Донбассе, а также намерены продолжить оказывать поддержку населению ДНР и ЛНР


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