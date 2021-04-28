Мосгорсуд рассмотрит жалобу на меру пресечения редактору студенческого журнала DOXA Алле Гутниковой

Она является фигурантом дела о вовлечении подростков в несогласованные акции.

Гутниковой Басманный суд Москвы в середине апреля избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Ей при этом запретили пользоваться любыми средствами связи и общаться со всеми, кроме адвокатов и ближайших родственников. Но одновременно Гутниковой нельзя выходить из дома, за исключением одной минуты – с 23:59 до 0:00. Эта же мера пресечения была избрана и трем другим редакторам DOXA – Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину. Но в понедельник Мосгорсуд смягчил ее – теперь журналистам можно выходить из дома с 8 до 10 утра.

Само уголовное дело связано с видеороликом, который журнал DOXA опубликовал в преддверие несогласованной акции 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Сотрудники издания призывали прекратить нарушения прав студентов из-за их участия в митингах. Роскомнадзор позднее потребовал удалить видеоролик, в DOXA это требование выполнили. Тем не менее, следствие утверждает, что результатом публикации записи стало задержание в центре Москвы около 100 несовершеннолетних.

В поддержку редакторов DOXA выступили свыше сотни преподавателей Высшей школы экономики – именно там журнал был основан как студенческая организация. При этом издание было лишено этого статуса после конфликтов с руководством университета.