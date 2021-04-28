Словения с сегодняшнего дня начнет пускать российских туристов без карантина

Для этого необходимо предоставить ПЦР-тест.

До этого момента Словения признавала лишь результаты тестирования, проведенного в лабораториях Евросоюза, Шенгена, США или Великобритании. Однако теперь принимать стали и заключения российских лабораторий. Это в свою очередь позволит людям, въезжающим в страну не сидеть 10 дней на карантине.

Кроме того, от изоляции освобождаются и те, кто за последние полгода переболел коронавирусом.

Ранее также сообщалось, что получившие оба компонента вакцины «Спутник» будут приниматься в страну без ограничений, но только при условии, что второй компонент был введен не менее чем за 21 день до прибытия.

Отдельно отмечается, что въезд в Словению в туристических целях разрешен только гражданам стран Евросоюза и Шенгенского соглашения. А вот остальным въезжающим придется обосновать цель визита.

В Словении с начала этой недели ослабили карантин: был отменен действовавший с октября прошлого года комендантский час, открылись начальные школы, предприятия сферы услуг и учреждения культуры.