Михаил Мишустин сегодня встретится с фракциями Госдумы

Консультации пройдут в рамках подготовки к ежегодному отчету кабинета министров.

Депутаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» поднимут вопросы развития сельских территорий и бюджетной обеспеченности регионов. В частности, тот факт, что в ряде областей количество федеральных поступления в 7 раз меньше, чем в Москве. Это отражается на медицинских услугах, образовании и качестве решения других вопросов в регионах.

Согласно планам премьер-министра Михаила Мишустина, сначала пройдет встреча с фракцией «Единая Россия», а далее с остальными по списку. Также предусмотрено время для личных встреч руководителей с председателем правительства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ежегодный отчет Правительства в Государственной Думе состоится 12 мая.