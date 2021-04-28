Российский еврейский конгресс требует найти и наказать поджигателей здания еврейской общины в Москве

Инцидент произошел в столичном районе Перово. О позиции организации «Эху Москвы» рассказал ее руководитель Юрий Каннер.
По словам Каннера, неонацисты периодически так отмечают день рождения Гитлера.
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Инцидент произошел в столичном районе Перово. О позиции организации «Эху Москвы» рассказал ее руководитель Юрий Каннер.
По словам Каннера, неонацисты периодически так отмечают день рождения Гитлера.
Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…
Конституционный суд России разрешил изымать единственное жилье должников. Но при определенных условиях Как следует из определения инстанции, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по социальному найму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен…