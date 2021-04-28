Более сотни человек, как подсчитал проект «ОВД-Инфо», были задержаны после акций в поддержку Алексея Навального

Больше половины из них в Москве. Полицейские ссылаются на записи в соцсетях о протестах и на данные камер видеонаблюдения.

Накануне Савеловский районный суд Москвы арестовал на 20 суток активиста Михаила Кригера. Мещанский суд назначил 10 суток Сергея Давидису, члену правозащитной центра «Мемориал», который власти считают иностранным агентом. Председатель совета правозащитной организации Александр Черкасов в интервью нашей радиостанции сказал, что арест Давидиса не имеет правовых оснований.

Накануне отпустили из полиции корреспондента «Эха Москвы» Олега Овчаренко. К нашему коллеге полицейские пришли домой из-за того, что журналист работал на протестной акции 21 апреля. Сам опрос, в полиции, как рассказал Овчаренко, прошел корректно.

Всего полиция пришла как минимум к 7 журналистам, которые работали на акциях в поддержку Алексея Навального.