Правительство Японии решило выделить почти 3,5 миллиарда долларов на развитие водородной энергетики

Речь идет о практических технологиях сжижения водорода, сетях его доставки к потребителям и производстве водорода из воды с использованием экологически чистых возобновляемых источников энергии, передает агентство «Киодо». Средства предполагается также направить на снижение себестоимости работы ветряных электростанций и создание накопительных аккумуляторов нового поколения.