Правительство Японии решило выделить почти 3,5 миллиарда долларов на развитие водородной энергетики

Речь идет о практических технологиях сжижения водорода, сетях его доставки к потребителям и производстве водорода из воды с использованием экологически чистых возобновляемых источников энергии, передает агентство «Киодо». Средства предполагается также направить на снижение себестоимости работы ветряных электростанций и создание накопительных аккумуляторов нового поколения.
2021-04-28T05:31:14+03:00
2021-04-28T05:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:31, 28 апреля 2021
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