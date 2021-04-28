Глава МИДа Японии сообщил, что заявит протест Китаю из-за пародии на знаменитую гравюру

Речь идет о работе широко известного японского художника Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве», передает агентство «Киодо». Представитель МИДа Китая опубликовал измененный вариант гравюры, на котором в лодках видны люди в костюмах химической защиты. Китай выступает против слива в океан воды, с помощью которой охлаждали реактор аварийной атомной станции «Фукусима». Власти Японии уверяют, что это вода очищена так, что ее можно пить.

