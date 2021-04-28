Власти Кипра, как выяснила спецкомиссия, необоснованно выдали более 4 тысяч так называемых «золотых паспортов»

Гражданство в обмен на инвестиции получили с нарушениями более половины участников программы за 13 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на отчет комиссии, которая проверяла действия правительства по поручению президента Никоса Анастасиадиса. Паспорт Кипра дает право свободно перемещаться по Евросоюзу и в любой из его стран. В документе говорится, что 770 иностранцам паспорта были предоставлены ошибочно, еще 3500 паспортов получили взрослые члены семей инвесторов, на которых закон не распространялся.