Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что число регионов в России следует сократить

По его словам, 85 регионов – это слишком много. Хуснуллин, в частности, сказал, что, в частности, Еврейскую автономную область следует объединить, например, с Хабаровским краем. В свою очередь, глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что решение объединить ее с Хабаровским краем могут принять только местные жители, передает «РИА Новости».

