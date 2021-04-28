Конституционный суд разрешил при определенных условиях изымать у должников единственное жилье

Согласно постановлению, гражданина нельзя оставить совсем без жилья в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он живет. Кроме того, взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой населенный пункт, но переезд возможен, если собственник жилья на это согласен, передает ТАСС.

