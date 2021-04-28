Конституционный суд Молдавии сегодня рассмотрит вопрос о законности чрезвычайного положения

Режим ЧП был введен парламентом по запросу правительства с 1 апреля по 30 мая из-за пандемии коронавируса. В суд обратились несколько депутатов. По их мнению, действующее техническое правительство после своей отставки управляет только текущими общественными делами, но не имеет право на законодательные инициативы.