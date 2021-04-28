Конституционный суд Молдавии сегодня рассмотрит вопрос о законности чрезвычайного положения

Режим ЧП был введен парламентом по запросу правительства с 1 апреля по 30 мая из-за пандемии коронавируса. В суд обратились несколько депутатов. По их мнению, действующее техническое правительство после своей отставки управляет только текущими общественными делами, но не имеет право на законодательные инициативы.
2021-04-28T04:23:52+03:00
2021-04-28T04:23:52+03:00
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04:23, 28 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…