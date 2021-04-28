Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским военным катерам

Как сообщили в Пентагоне, это произошло в понедельник в Персидском заливе. В ведомстве уточнили, что три вооруженных скоростных катера ВМФ Корпуса стражей Иранской революции подошли к двум американским кораблям Firebolt и Baranof на расстоянии примерно 60 метров. После предупредительных выстрелов суда отошли в сторону. Американские военные заявили, что действия иранских катеров увеличили риск столкновения.
2021-04-28T04:23:33+03:00
2021-04-28T04:23:33+03:00
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04:23, 28 апреля 2021
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