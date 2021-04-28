Газета «Ведомости» пишет о возможном резком росте цен на гречку

По сведениям издания, поставщики стали предупреждать об этом торговые сети. Речь идет об увеличении цены на гречку на 10-15%. Этим обеспокоены в министерстве промышленности и торговли. Ранее правительство занялось регулированием цен на сахар и подсолнечное масло.