Газета «Ведомости» пишет о возможном резком росте цен на гречку

По сведениям издания, поставщики стали предупреждать об этом торговые сети. Речь идет об увеличении цены на гречку на 10-15%. Этим обеспокоены в министерстве промышленности и торговли. Ранее правительство занялось регулированием цен на сахар и подсолнечное масло.
2021-04-28T04:23:14+03:00
2021-04-28T04:23:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:23, 28 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…