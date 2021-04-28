Глава дипломатии ЕС призвал Россию пересмотреть ограничение деятельности структур Алексея Навального

Жозеп Боррель написал в «Твиттере», что это противоречит международным обязательствам страны в части защиты прав человека. В понедельник прокурор Москвы приостановил деятельность штабов Алексея Навального, накануне Мосгорсуд запретил основанному политиком Фонду брьбы с коррупцией, который внесен в реестр иностранных агентов, пользоваться СМИ, организовывать митинги и демонстрации, размещать материалы в интернете, участвовать в выборах и использовать банковские вклады, передает «Интерфакс». Прокуратура добивается, чтобы организации, связанные с Алексеем Навальным, получили статус экстремистских.

