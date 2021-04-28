Компания SpaceX намерена сегодня вывести на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников проекта Starlink

Запуск ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал намечен на 7 утра по московскому времени. Это будет уже 25-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX насчитывает уже почти полторы тысячи аппаратов.
2021-04-28T03:30:16+03:00
2021-04-28T03:30:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:30, 28 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…