Компания SpaceX намерена сегодня вывести на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников проекта Starlink

Запуск ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал намечен на 7 утра по московскому времени. Это будет уже 25-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX насчитывает уже почти полторы тысячи аппаратов.