США намерены потратить 18 миллиардов долларов на перехватчики ракет из Ирана и КНДР, сообщает «Блумберг»

По сведениям агентства, это будет первым крупным оборонным госзаказом администрации Джо Байдена. В конкурсе на разработку ракет-перехватчиков следующего поколения примут участие компании Lockheed Martin. и Northrop Grumman. Предположительно, окончательный победитель определится к 2026 году.