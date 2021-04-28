США намерены потратить 18 миллиардов долларов на перехватчики ракет из Ирана и КНДР, сообщает «Блумберг»

По сведениям агентства, это будет первым крупным оборонным госзаказом администрации Джо Байдена. В конкурсе на разработку ракет-перехватчиков следующего поколения примут участие компании Lockheed Martin. и Northrop Grumman. Предположительно, окончательный победитель определится к 2026 году.
2021-04-28T03:29:49+03:00
2021-04-28T03:29:49+03:00
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03:29, 28 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…