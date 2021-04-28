Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что для Вашингтона важен прямой диалог с президентом России

По его словам, если Россия продолжит агрессивные действия, то Белый дом ответит. При этом, подчеркнул госсекретарь в интервью телеканалу CNN, США предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения. Ранее американские СМИ сообщили, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина может состояться в середине июня в одной из стран Европы, после саммитов ЕС-США и НАТО.

