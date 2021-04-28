За неделю после акции в поддержку Алексея Навального задержаны 115 человек, подсчитал проект «ОВД-Инфо»

Из них около 60-ти в Москве, в Нижнем Новгороде задержаны 11 человек, в Перми и Хабаровске — по десять. Задержанным вменяют организацию несогласованного мероприятия путем поста в соцсетях или участие в несогласованной акции. В этом случае полицейские ссылаются на данные камер видеонаблюдения. Некоторых уже оштрафовали и арестовали. Так, накануне Савеловский районный суд Москвы арестовал на 20 суток активиста Михаила Кригера. Мещанский суд назначил 10 суток правозащитнику Сергея Давидису.

