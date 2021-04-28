Фестиваль искусств Burning Man в США вновь отменен из-за пандемии

Организаторы выразили надежду, что его получится провести в следующем году. До 2020 года фестиваль более 30 лет ежегодно проводили в конце августа и начале сентября в пустыне Блэк-Рок штата Невада. Он посвящен современному искусству. Под конец фестиваля традиционно сжигается гигантская деревянная человеческая фигура.
2021-04-28T02:14:06+03:00
2021-04-28T02:14:06+03:00
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02:14, 28 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…