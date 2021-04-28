Фестиваль искусств Burning Man в США вновь отменен из-за пандемии

Организаторы выразили надежду, что его получится провести в следующем году. До 2020 года фестиваль более 30 лет ежегодно проводили в конце августа и начале сентября в пустыне Блэк-Рок штата Невада. Он посвящен современному искусству. Под конец фестиваля традиционно сжигается гигантская деревянная человеческая фигура.