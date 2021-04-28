Президент Сомали заявил, что откажется от продления срока своих полномочий на два года

Мохамед Абдуллахи Мохамед сказал, что причиной такого решения стало внутреннее и международное давление после столкновений в столице Могадишо и раскол сил безопасности по этническому признаку, передает агентство Рейтер. Президентские выборы должны были состояться в Сомали до 1 февраля текущего года, однако не были проведены из-за разногласий между лидерами штатов и главой государства по составу избирательной комиссии и ее полномочиям.