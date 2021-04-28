Госсекретарь США назвал безосновательными попытки обвинить Джона Керри в передаче секретов Ирану

Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN сказал, что это полная чушь, потому что все упомянутые сведения к тому моменту уже были опубликованы в прессе. На днях в западных СМИ появились материалы с выдержками из неопубликованного интервью главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа. В нем утверждается, что бывший госсекретарь Джон Керри передал информацию о действиях Израиля против Ирана.