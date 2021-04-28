Госсекретарь США назвал безосновательными попытки обвинить Джона Керри в передаче секретов Ирану

Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN сказал, что это полная чушь, потому что все упомянутые сведения к тому моменту уже были опубликованы в прессе. На днях в западных СМИ появились материалы с выдержками из неопубликованного интервью главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа. В нем утверждается, что бывший госсекретарь Джон Керри передал информацию о действиях Израиля против Ирана.
2021-04-28T02:13:23+03:00
2021-04-28T02:13:23+03:00
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02:13, 28 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…