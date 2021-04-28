Власти Сочи ожидают, что на майские праздники в город приедут 200 тысяч туристов из других городов России

До октября планируется принять 4 миллиона человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию. По словам чиновников, стоимость размещения в четырех— и пятизвёздочных отелях выросла по сравнению с прошлым годом на 40%. Это связано с высоким спросом, поскольку из-за коронавируса многие зарубежные курорты для россиян недоступны. Ранее президент Владимир Путин объявил дни с 1 мая по 10-е выходными.

