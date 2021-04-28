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02:12, 28 апреля 2021

Адвокаты Алексея Навального обжаловали его постановку на учет как склонного к побегу

Иск подан в Преображенский суд Москвы, дата заседания пока не назначена, сказал ТАСС защитник политика Вадим Кобзев. Ранее адвокаты сообщили, что из-за постановки на учет политика в колонии будили ночью каждый час.
Накануне Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил деятельность основанных Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, которые внесены в реестр иностранных агентов. Как рассказал адвокат Иван Павлов, который осуществляет защиту ФБК по этому делу, структурам Навального запрещено пользоваться СМИ, организовывать митинги и демонстрации, размещать материалы в интернете, участвовать в выборах и использовать банковские вклады. Прокуратура добивается, чтобы организации, связанные с Алексеем Навальным, получили статус экстремистских.


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