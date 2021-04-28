«Реал» и «Челси» сыграли вничью 1:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Счет на встрече в Мадриде открыл футболист английского клуба Кристиан Пулишич на 14-ой минуте, вскоре «Реал» сравнял счет благодаря голу Карима Бензема. Ответная встреча пройдёт 5 мая в Лондоне.

Во втором полуфинале французский клуб «Пари Сен-Жермен» играет против английского «Манчестер Сити», встречи пройдут 28 апреля и 4 мая.

