Космический грузовик «Прогресс» этой ночью покинет МКС перед затоплением в океане

На орбите он провел больше года, что стало рекордом. После расстыковки корабль будет находиться в космосе около суток. За это время специалисты планируют протестировать новую систему построения ориентации при затоплении.
2021-04-28T01:06:26+03:00
2021-04-28T01:06:26+03:00
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01:06, 28 апреля 2021
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