Корабль ВМС США, как передает агентство «Рейтер», совершил предупредительные выстрелы по иранским судам

Инцидент произошел в Персидском заливе. По словам американских военных, экипаж корабля «Файрболт» сделал несколько предупреждений по радио и через громкоговорители. После нескольких выстрелов три судна, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции, отошли на безопасное расстояние.
2021-04-28T01:06:08+03:00
2021-04-28T01:06:08+03:00
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01:06, 28 апреля 2021
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