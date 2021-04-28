Корабль ВМС США, как передает агентство «Рейтер», совершил предупредительные выстрелы по иранским судам

Инцидент произошел в Персидском заливе. По словам американских военных, экипаж корабля «Файрболт» сделал несколько предупреждений по радио и через громкоговорители. После нескольких выстрелов три судна, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции, отошли на безопасное расстояние.