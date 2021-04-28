Власти Москвы взяли в долг на рынке впервые за 8 лет

Как передает издание РБК, проданы облигации на 35 миллиардов рублей. Мэр Сергей Собянин сказал, что средства от размещения облигаций пойдут на финансирование важнейших инфраструктурных проектов столицы, что должно дать дополнительный импульс развитию экономики в период пандемии, а также позволит городу в срок выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства. Всего до конца этого года Москва планирует занять почти 400 миллиардов рублей.