Послы Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии сегодня вызваны в российский МИД

Это сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. На прошлой неделе эти страны объявили о высылке некоторых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией – Прага решила выслать более 60 сотрудников российской дипмиссии из-за обвинений в причастности российской военной разведки к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. В Москве обвинения отвергают.