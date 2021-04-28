Послы Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии сегодня вызваны в российский МИД

Это сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. На прошлой неделе эти страны объявили о высылке некоторых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией – Прага решила выслать более 60 сотрудников российской дипмиссии из-за обвинений в причастности российской военной разведки к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. В Москве обвинения отвергают.
2021-04-28T01:05:27+03:00
2021-04-28T01:07:31+03:00
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01:05, 28 апреля 2021
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