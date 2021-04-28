Апрель в Москве в этом году, по подсчетам специалистов Росгидромета, окажется в два раза дождливее обычного

В ближайшие дни в регионе ожидаются осадки, добавили синоптики. В то же время они считают, что такая погода поможет снизить количество природных пожаров в мае. За минувшие сутки в столице и по области местами шел дождь, а кое-где и мокрый снег.
2021-04-28T00:10:10+03:00
2021-04-28T00:10:10+03:00
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00:10, 28 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…