УЕФА возможность увеличения количества болельщиков на трибунах в ходе предстоящего чемпионата Европы

Европйский союз футбольных ассоциаций рассмотрит возможность увеличения количества болельщиков на трибунах в ходе предстоящего чемпионата Европы.

Пока УЕФА допускает к турниру города, где власти разрешают заполнять трибуны не менее, чем на 25 процентов, однако сегодня эта цифра может быть пересмотрена, как выразился медицинский советник УЕФА Даниэль Кох – в лучшую сторону. Юбилейный чемпионат Европы, который должен был пройти спустя 60 лет после первого по замыслу УЕФА отчасти повторял его структуру. Командам предстояло играть с разъездами. В частности, 4 встречи назначили в Санкт-Петербурге. Пандемия коронавируса смешала спортивные календари. Турнир перенесли на год, однако даже сейчас возможности проводить полноценные встречи есть далеко не везде на континенте. Испанский Бильбао и столицу Ирландии Дублин, которые не допускают публику на стадионы из числа организаторов исключили. Освободившиеся матчи распределили между Москвой, Севильей и Лондоном.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах континента.