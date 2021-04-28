ВОЗ пока не располагает данными о высокой заразности индийской мутации коронавируса

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что пока остается неясным, связаны ли с этой мутацией высокий рост заболеваемости в Индии а также смертность. Или это результат ослабления карантинных мер и больших скоплений людей. По ее словам, специалисты надеются получить четкую картину уже к концу недели. В Индии последние дни отмечался взрывной рост новых случаев коронавируса. Он превысил отметку в 350 тысяч в день.

Две мутации коронавируса, по словам ученых, позволяют ему обходить антитела в организме. Кроме того, ряд изменений влияют на «заразность» инфекции. Ученые, как передает агентство ТАСС, опасаются, что вирус может стать более стойким к антителам и клеточному иммунитету. Исследование проводили американские и российские вирусологи под руководством ведущего научного сотрудника Национального центра биотехнологической информации США Евгения Кунина.