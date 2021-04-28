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Эксклюзив Эха 00:02, 28 апреля 2021

Корреспондента «Эха Москвы» Олега Овчаренко отпустили из полиции

Административный протокол на него составлять не стали. Накануне к журналисту по адресу прописки приходили полицейские: они это объясняли подозрениями в участии в несогласованной акции 21 апреля. Сам опрос, как рассказал Овчаренко, в отделении проходил корректно.

В ОВД «Теплый Стан» я провел около 40 минут вместе с адвокатом проекта «Правозащита Открытки» Анри Цискаришвили. С самого начала сотрудница полиции уверяла, что возьмет с меня только объяснения, после чего составлять административный протокол не будет. Затем она показала видеозапись: на ней я на несколько секунд появляюсь с краю Тверской улицы в салатовом жилете. Пресс-карта, которую по закону должны носить журналисты во время несогласованных акций, заметна только при крайне медленном просмотре видео.

В объяснениях я указал, что имел все необходимые для журналиста во время митингов предметы: не только жилет с надписью «Пресса» на спине и пресс-карту, но и редакционное задание за подписью главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Кроме того, я отметил, что был отправлен для освещения акции по заданию редакции, и приложил соответствующее письмо Венедиктова на имя замначальника ОВД «Теплый Стан» — вместе с остальными документами. Через некоторое время начальник отделения сказал, что ко мне больше не имеют претензий, после чего мы с адвокатом ушли из полиции.

Всего полиция приходила как минимум к 7 журналистам, освещавшим акцию 21 апреля.


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