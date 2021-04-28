115 человек, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержали в последние дни за акцию в поддержку Навального

115 человек, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержали в последние дни за акцию в поддержку Алексея Навального. Ровно половина из них – в Москве. Некоторых уже оштрафовали суды, некоторым назначили административный арест. В частности, накануне Савеловский районный суд Москвы арестовал на 20 суток активиста Михаила Кригера. А Мещанский – на 10 суток правозащитника Сергея Давидиса. При этом двое суток Давидис провел в отделе полиции.
2021-04-28T00:01:45+03:00
2021-04-28T00:02:16+03:00
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00:01, 28 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…