Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

В детских садах в дни между праздниками будут организованы дежурные группы, рассказали в министерстве просвещения. В конце прошлой недели президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в начале мая. Первую треть месяца россияне будут отдыхать. О дополнительных выходных просил Роспотребнадзор в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.