Российские школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

В детских садах в дни между праздниками будут организованы дежурные группы, рассказали в министерстве просвещения. В конце прошлой недели президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в начале мая. Первую треть месяца россияне будут отдыхать. О дополнительных выходных просил Роспотребнадзор в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.
2021-04-27T23:04:18+03:00
2021-04-27T23:04:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 27 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…