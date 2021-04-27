На юге Польши демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию

Он был установлен почти 70 лет назад в центре города Чеховице-Дзедзице. Руководство региона приняло решение убрать монумент на основании закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя, передает агентство ТАСС. Власти Польши утверждают, что российско-польские соглашения в мемориальной области касаются только кладбищ и воинских захоронений.
2021-04-27T23:04:01+03:00
2021-04-27T23:04:01+03:00
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23:04, 27 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…