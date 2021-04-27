На юге Польши демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию

Он был установлен почти 70 лет назад в центре города Чеховице-Дзедзице. Руководство региона приняло решение убрать монумент на основании закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя, передает агентство ТАСС. Власти Польши утверждают, что российско-польские соглашения в мемориальной области касаются только кладбищ и воинских захоронений.