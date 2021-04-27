Власти Германии поддержали решение чешского руководства о высылке российских дипломатов

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас сказал, что Берлин готов оказать помощь в поддержании работы чешского посольства в Москве. Из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. После того, как власти республики обвинили российскую военную разведку в причастности к взрывам на арсенале 7 лет назад. В Москве обвинение отвергли и выслали двадцать сотрудников чешского посольства.

