Российские хакеры, как утверждают в полиции США, взломали базу данных управления Вашингтона, округ Колумбия

Они угрожают передать информацию преступным группировкам, если не получат выкуп. Представители полиции говорят, что злоумышленники получили также сведения об осведомителях. Группировка дала вашингтонской полиции три дня. Управление полиции Вашингтона заявило, что серьезно относится к угрозе. Президент США Джо Байден на прошлой неделе ввел новые санкции против правительства России и выслал 10 дипломатов в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы.

