Историк и автор одного из учебников Олег Волобуев ответил на критику президента Владимира Путина

Он не считает, что глава государства должен определять содержание учебных пособий, сказал специалист интернет-изданию «Открытые медиа». Это задача органов просвещения, школ, колледжей и других учебных заведений, подчеркнул Волобуев.

Ранее Владимир Путин раскритиковал неназванный учебник истории за то, что в нем недостаточно, по мнению президента, отражены события Сталинградской битвы. В Министерстве просвещения сказали, что речь шла о книге под редакцией Волобуева, которая предназначается для колледжей.