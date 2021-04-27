Пресненский суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей корреспондента агентства «Вольница» Елизавету Лошак

Соратницу политика Михаила Светова признали виновной в повторном нарушении правил митинга за акцию в поддержку Светова, рассказали в правозащитном проекте ОВД-Инфо.

Между тем в Либертарианской партии, куда входит Лошак, сказали, что она находилась на акции как журналистка, снимала происходящее, а при себе у нее была пресс-карта. Соратники Светова провели акцию в его поддержку на следующий день после его задержания. Самому Светову столичный суд назначил накануне 9 суток ареста по обвинению в организации акции в поддержку Алексея Навального.