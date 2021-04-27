Семь российских авиакомпаний завершили вывозную программу из Турции

Как рассказали в Росавиации, они выполнили накануне 6 рейсов, перевезено почти 1,5 тыс. пассажиров. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией. В правительстве объяснили это новой вспышкой коронавируса в обеих странах.
2021-04-27T22:31:01+03:00
2021-04-27T22:31:01+03:00
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22:31, 27 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…