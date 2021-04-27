Семь российских авиакомпаний завершили вывозную программу из Турции

Как рассказали в Росавиации, они выполнили накануне 6 рейсов, перевезено почти 1,5 тыс. пассажиров. Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией. В правительстве объяснили это новой вспышкой коронавируса в обеих странах.