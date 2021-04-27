США собираются вывезти из Афганистана часть сотрудников своего посольства в Кабуле

В Вашингтоне порекомендовали тем, кто планирует покинуть афганскую столицу, сделать это как можно скорее, передает телеканал CNN. Распоряжение, по его сведениям, было принято в канун вывода американских войск из страны и касается тех дипломатов, которые технически могут выполнять свои функции, находясь не в Афганистане.

Также Госдепартамент США порекомендовал согражданам по соображениям безопасности воздержаться от поездок в эту страну. Белый дом планирует начать вывод войск уже в эту субботу и завершить к 11 сентября.