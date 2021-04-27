Ростуризм разработал льготную программу детского отдыха в России

Родителям будут возвращать половину стоимости пребывания ребенка в лагере, объявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Список всех партнеров программы к моменту запуска будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф, добавила Зарина Догузова.
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Родителям будут возвращать половину стоимости пребывания ребенка в лагере, объявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Список всех партнеров программы к моменту запуска будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф, добавила Зарина Догузова.
Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…