Ростуризм разработал льготную программу детского отдыха в России

Родителям будут возвращать половину стоимости пребывания ребенка в лагере, объявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Список всех партнеров программы к моменту запуска будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф, добавила Зарина Догузова.

