Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить минские договоренности

Также Зеленский считает возможным расширение нормандского формата переговоров по Украине.

«Я думаю, что все стороны серьезно перезагрузят режим прекращения огня – не только на словах, но и письменно. Это может быть расширение Нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение. Я также считаю, что минские соглашения должны быть гибкими. Никто не говорит, что их нужно закрывать, но несколько пунктов должны быть обновлены».

Конкретных предложений по изменению минских соглашений Зеленский не озвучил.