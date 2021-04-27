Полиция отпустила корреспондента «Эха Москвы» Олега Овчаренко из ОВД без составления протокола

Утром к его дому приходили силовики: они объясняли это подозрениями в том, что журналист участвовал в несогласованной акции 21 апреля. Опрос в ОВД «Теплый Стан» проходил корректно, рассказал сам Овчаренко.

«В отделение полиции я пришел по повестке вместе с адвокатом проекта «Правозащита Открытки» Анри Цискаришвили. Сотрудница полиции практически сразу заверила, что возьмет с меня только объяснения. Но перед этим она показала видеозапись с камер наблюдения. На ней я появляюсь буквально на несколько секунд с краю. Пресс-карту, которую журналисты по закону должны носить на шее, тем не менее, можно было заметить при медленном проигрывании видео.

В объяснениях я указал, что был направлен редакцией «Эха» для освещения акции 21 апреля в жилете с надписью «Пресса», с пресс-картой и редакционным заданием за подписью главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова. Копии этих документов были приложены к объяснениям вместе с письмом Венедиктова на имя замначальника ОВД «Теплый Стан». Через некоторое время в кабинет зашел начальник отделения, который сказал, что полиция не имеет ко мне претензии, и пожелал удачи. Всего в отделе полиции я провел около 40 минут.»

В общей сложности полиция пришла сегодня как минимум к 7 журналистам, освещавшим акцию 21 апреля.