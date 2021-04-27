Жителя Минска задержали за бело-красно-белую коробку из-под телевизора на балконе

Издалека она похожа на флаг, который использует на акциях протеста белорусская оппозиция. Теперь минчанина обвиняют в том, что он организовал пикет, рассказали в белорусском правозащитном центре «Весна». Сам он вины не признает, и настаивает, что коробку оставили на окне предыдущие жильцы квартиры.