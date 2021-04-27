Жителя Минска задержали за бело-красно-белую коробку из-под телевизора на балконе

Издалека она похожа на флаг, который использует на акциях протеста белорусская оппозиция. Теперь минчанина обвиняют в том, что он организовал пикет, рассказали в белорусском правозащитном центре «Весна». Сам он вины не признает, и настаивает, что коробку оставили на окне предыдущие жильцы квартиры.
2021-04-27T21:32:04+03:00
2021-04-27T21:32:04+03:00
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21:32, 27 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…