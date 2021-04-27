Сотрудницу Следственного комитета отстранили уже от второго дела в отношении редакторов интернет-издания DOXA

По сведениям самого издания, Екатерина Жижманова не будет допрашивать журналистку Наталью Тышкевич. Ранее на следователя пожаловался другой фигурант дела Владимир Метёлкин. Он утверждал, что Жижманова проявляла к нему личную заинтересованность: трогала за руки и плечи, называла его «сексуальным». Тышкевич также подала отвод сотруднице СК.

Четырех журналистов DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия из-за видеоролика, в котором они призывали прекратить давление на студентов, которые участвуют в акциях протеста.