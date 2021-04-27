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22:02, 27 апреля 2021

США, по мнению президента страны Джо Байдена, добились прогресса в борьбе с коронавирусом

В то же время глава Белого дома предупредил сограждан, что впереди их пока что ожидает долгий путь, большой объем работы.

«Несмотря на то, что впереди нас по-прежнему ожидает долгий путь, большой объем работы в мае-июне, мы добились ошеломительного успеха в борьбе с пандемией. США применили уже больше 215 миллионов доз вакцин от коронавируса. Более 67% пожилых людей прошли вакцинацию».

По словам Байдена число случаев заражения и связанных с этим смертей в стране за последние месяцы резко снизилось. Всего, как добавил Байден, граждане страны получили уже более 200 млн. доз вакцины от коронавируса.

Власти США планируют разрешить ходить по улицам без масок людям, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила директор американского Центра по предупреждению и нераспространению инфекций Рошель Валенски.

«Как правило, для привитых людей безопасны занятия на свежем воздухе без маски. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем носить маски в людных местах на открытом воздухе и, например, на переполненных стадионах и концертах, где трудно поддерживать дистанцию и где может присутствовать много невакцинированных людей».

Также власти США намерены ослабить ограничения на въезд в страну для некоторых категорий иностранцев.



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